Медиаправо

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Судебная практика

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Судебная практика)

Ничто не вещно

Верховный Суд Украины откорректировал свою позицию по вопросам признания законными сделок с имуществом, в отношении которого имелось обременение, не внесенное в госреестр вещных прав

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Наложение судебного запрета на те или иные действия или ареста на имущество в цивилизованном юридическом мире считается важным обстоятельством, которое делает невозможным совершение соответствующих действий или каких-либо сделок с имуществом. Однако украинские реалии таковы, что даже при наличии прямого запрета отчуждения имущество может сменить собственника, при этом будут внесены все записи в Государственный реестр вещных прав и их обременений, изготовлены и выданы правоустанавливающие документы и совершены другие запрещенные действия.

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