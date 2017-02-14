Медиаправо

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Государство и юристы

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Государство и юристы)

Добро обжаловать

Запланировано внедрить механизм досудебного обжалования решений государственных кадастровых регистраторов

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Земельная реформа на Украине — процесс затянувшийся. Нерешенных проблем в регулировании земельных правоотношений еще очень много. В частности, причиной тому служит недостаточное наполнение Государственного земельного кадастра (Земкадастр) как в количественном, так и в качественном аспекте, поэтому и возникают споры относительно информации, которая содержится в Земкадастре. Статьей 39 Закона Украины «О Государственном земельном кадастре» предусмотрено, что действия или бездействие государственного кадастрового регистратора можно обжаловать в суде, но, похоже, в данной сфере грядут революционные изменения.

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