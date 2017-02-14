Медиаправо

Государство и юристы
Тролли розданы
По сценарию борьбы с патентным троллингом парламенту предлагают имплементировать европейское законодательство по «интеллектуальной» части
Верховный Совет Украины стал объектом троллинга. Нет, парламент никто не провоцировал и над ним никто не издевался. Просто зарегистрирована законодательная инициатива, направленная на борьбу с патентным троллингом. И у проекта довольно большие перспективы, так как подан он Кабинетом Министров Украины, разработан экспертами в сфере интеллектуальной собственности (под эгидой профильного министерства) и направлен на долгожданную имплементацию норм Соглашения об ассоциации Украины с ЕС по части «интеллектуальных норм».
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