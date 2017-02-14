Медиаправо

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Капитальные инвестиции

Как в парламенте предлагают упростить процедуры капитализации и реорганизации банков

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



В парламенте предпринята очередная попытка упростить процедуры капитализации и реорганизации банков. Одноименный законопроект № 6010 зарегистрирован 1 февраля с.г. и спустя неделю уже был поддержан профильным комитетом по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Отметим, что этот законопроект внесен руководством упомянутого комитета, а в повестку дня прошлой сессии не был включен законопроект № 5539, который также был направлен на урегулирование вопросов докапитализации и реструктуризации банков.

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