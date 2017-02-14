Медиаправо

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Государство и юристы

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Государство и юристы)

Регламентирован порядок добровольного присоединения территориальных общин

9 февраля с.г. народные депутаты поддержали Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно добровольного присоединения территориальных общин)» (№ 4772).

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