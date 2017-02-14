Медиаправо

Государство и юристы
Возмещению нет предела
Новый порядок ведения реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС устанавливает равные условия для всех налогоплательщиков
Механизм возмещения налога на добавленную стоимость, принятый накануне 2016 года, себя не оправдал. Более того, эксперты единогласно заявляли о коррупционной составляющей, которая присутствовала и на этапе подачи заявки на возмещение, и на этапе принятия решения о возмещении НДС налоговым органом.
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