Медиаправо

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

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Возмещению нет предела

Новый порядок ведения реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС устанавливает равные условия для всех налогоплательщиков

Светлана Тарасова
«Юридическая практика»

Механизм возмещения налога на добавленную стоимость, принятый накануне 2016 года, себя не оправдал. Более того, эксперты единогласно заявляли о коррупционной составляющей, которая присутствовала и на этапе подачи заявки на возмещение, и на этапе принятия решения о возмещении НДС налоговым органом.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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