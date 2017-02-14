Медиаправо

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Государство и юристы

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Джентльмены отдачи

В ходе шестой сессии парламентариям нужно работать с полной отдачей, чтобы не заблокировать имплементацию конституционных новаций и создание нового ВС

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



Традиционно в начале очередного законодательного сезона мы рассказываем об основных и самых значимых для судебной власти и правовой системы в целом нормотворческих новинках, принятия которых стоит ожидать в обозримом будущем. Нынешний, шестой по счету для Верховного Совета Украины VIII созыва, парламентский марафон будет продолжительным: его финиш запланирован на 21 июля с.г. И насколько продуктивным будет этот законодательный забег на длинную дистанцию, сложно предугадать, тем более что старт нынешней сессии не давал особых поводов для оптимизма. Правда, ближе к концу первой пленарной недели народные депутаты активизировались и сделали первый шаг к выполнению первоочередной задачи на пути имплементации конституционных новаций в части правосудия.

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