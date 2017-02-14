Медиаправо

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Государство и юристы

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Государство и юристы)

Форменный порядок

Только строгое соблюдение формальных требований при задержании судьи позволит правоохранителям получать разрешения судов на применение к задержанному санкции, связанной с лишением или ограничением свободы

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Недавно широкий общественный резонанс вызвали несколько случаев задержания судей при попытке получить неправомерную выгоду. Но не менее громким откликом отозвались и последующие решения судов об освобождении задержанных. Сразу же появились заявления о «корпоративной солидарности» судейского цеха, необходимости его полного очищения (куда уж чище, если почти половина судей, занимающих должности, не могут выполнять свои функции ввиду отсутствия полномочий без перспектив, да и желания их продления). Традиционные комментарии об очередной «зраде» в государстве и прочие подобные утверждения.

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