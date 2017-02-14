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Тема номера: Медиаправо

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Тема номера: Медиаправо)

Дьявол роется в деталях

Действующее законодательство в вопросах раскрытия структуры собственности медиа содержит несогласованности и нуждается в детализации и установлении ответственности

Оксана Краснокутская

Специально для «Юридической практики»



В октябре 2015 го­да вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности средств массовой информации и реализации принципов государственной политики в сфере телевидения и радиовещания» от 3 сентября 2015 года № 674-VIII (Закон № 674-VIII).

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