Тема номера: Медиаправо
Дьявол роется в деталях
Действующее законодательство в вопросах раскрытия структуры собственности медиа содержит несогласованности и нуждается в детализации и установлении ответственности
В октябре 2015 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности средств массовой информации и реализации принципов государственной политики в сфере телевидения и радиовещания» от 3 сентября 2015 года № 674-VIII (Закон № 674-VIII).
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