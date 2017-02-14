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Тема номера: Медиаправо

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Тема номера: Медиаправо)

Марш-медиа

Необходимость своевременного перехода государственных и коммунальных печатных СМИ в частную собственность все еще остается одной из первоочередных задач на пути реформирования медийной сферы

Олег Горбачев

Специально для «Юридической практики»



Проблема права собственности на средства массовой информации (СМИ) является одной из наиболее важных для обеспечения свободы СМИ, а соответствующие инициативы относительно их приватизации — существенной гарантией от концентрации СМИ, а также способом формирования истинного плюрализма, благодаря которому существует пресса, отображающая различные взгляды, а не просто функционируют многочисленные печатные СМИ.

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