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Тема номера: Медиаправо

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Тема номера: Медиаправо)

Равняйсь, СМИрно

В вопросе регулирования деятельности украинских СМИ можно ориентироваться на международную практику

Наталья Ефанова

Специально для «Юридической практики»



В настоящее вре­мя средства массовой информации имеют особое значение и фактически являются четвертой ветвью власти, поскольку именно они оказывают непосредственное влияние на отношение общества к процессам, которые происходят в политической, экономической и социальной сферах.

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