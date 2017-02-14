Тема номера: Медиаправо
Равняйсь, СМИрно
В вопросе регулирования деятельности украинских СМИ можно ориентироваться на международную практику
В настоящее время средства массовой информации имеют особое значение и фактически являются четвертой ветвью власти, поскольку именно они оказывают непосредственное влияние на отношение общества к процессам, которые происходят в политической, экономической и социальной сферах.
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