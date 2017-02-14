Тема номера: Медиаправо
Форма управления
Можно добиться позитивного результата сразу в нескольких сферах, если вывести на рынок управления имущественными правами субъектов авторского права нового игрока, созданного по праву ЕС
В эффективном функционировании организаций коллективного управления авторскими и смежными правами (ОКУ) заинтересованы все без исключения участники рынка. Для правообладателей ОКУ обеспечивают множество преимуществ, в их числе — широкий круг потенциальных пользователей в нашей стране и за рубежом, отсутствие необходимости заключать договоры с каждым отдельным пользователем, упрощение процедуры контроля использования охраняемых объектов, повышение эффективности борьбы с пиратством, получение денежных выплат и, что немаловажно, возможность сосредоточиться авторам на творческой деятельности, от чего выигрывает и зритель, и создатели контента.
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