Сегодня 14 февраля 2017 года, 12:03

Тема номера: Медиаправо

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Тема номера: Медиаправо)

Форма управления

Можно добиться позитивного результата сразу в нескольких сферах, если вывести на рынок управления имущественными правами субъектов авторского права нового игрока, созданного по праву ЕС

Борис Карась

Специально для «Юридической практики»



В эффективном функционировании организаций коллективного управления авторскими и смежными правами (ОКУ) заинтересованы все без исключения участники рынка. Для правообладателей ОКУ обеспечивают множество преимуществ, в их числе — широкий круг потенциальных пользователей в нашей стране и за рубежом, отсутствие необходимости заключать договоры с каждым отдельным пользователем, упрощение процедуры контроля использования охраняемых объектов, повышение эффективности борьбы с пиратством, получение денежных выплат и, что немаловажно, возможность сосредоточиться авторам на творческой деятельности, от чего выигрывает и зритель, и создатели контента.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.