Медиаправо

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Отрасли практики

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Отрасли практики)

По линии Фонда

Судам следует прийти к единому выводу и выработать определенную позицию в рассмотрении споров вкладчиков с Фондом гарантирования вкладов

Екатерина Левицкая

Специально для «Юридической практики»



В последнее время как у физических, так и у юридических лиц стали возникать проблемы, связанные с финансовыми учреждениями, в которых они обслуживаются. Как результат — споры вкладчиков с Фондом гарантирования вкладов приобретают популярность в нашей судебной практике.

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