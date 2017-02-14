Медиаправо

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Частная практика

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Частная практика)

Aequo консультирует Сбербанк по вопросам реструктуризации кредитной линии

В январе 2017 года Сбербанк (украинский дочерний банк Сбербанка России) подписал документы по сделке в процессе реструктуризации многомиллионной кредитной линии, предоставленной Смелянскому электромеханическому заводу. Юридическая фирма Aequo выступила юридическим советником кредитора в данном проекте, включая подготовку и согласование документации по реструктуризации, контроль за выполнением предварительных условий, а также выдачу юридического заключения в пользу кредитора после завершения сделки.

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