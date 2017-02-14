Медиаправо

Частная практика
Aequo консультирует Сбербанк по вопросам реструктуризации кредитной линии
В январе 2017 года Сбербанк (украинский дочерний банк Сбербанка России) подписал документы по сделке в процессе реструктуризации многомиллионной кредитной линии, предоставленной Смелянскому электромеханическому заводу. Юридическая фирма Aequo выступила юридическим советником кредитора в данном проекте, включая подготовку и согласование документации по реструктуризации, контроль за выполнением предварительных условий, а также выдачу юридического заключения в пользу кредитора после завершения сделки.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: