Медиаправо

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Отрасли практики

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Отрасли практики)

Прогноз на смарт

Использование смарт-контрактов способствует появлению и развитию более сложных правовых отношений в рамках юридического бизнеса

Алена Стрижак

Специально для «Юридической практики»



В современном мире электронная валюта и электронные трансакции являются не только прогрессивными, но и необходимыми элементами глобальной коммерции. В связи с этим смарт-контракты, существующие на платформе Blockchain, стали прогрессивной разработкой в отношении безопасности осуществления электронных трансакций и развития глобальной коммерции. Проще говоря, Blockchain — действующая база данных, которая регистрирует каждую трансакцию в определенном блоке. Как правило, каждый блок содержит уникальный хэш (идентификатор) и ссылку на связь предыдущего блока с последующим, что и создает определенную цепочку. Если какие-либо данные в любом блоке позже были изменены, это сразу бросается в глаза всем участникам Blockchain, так как хэш блока больше не будет соответствовать предыдущей записи. Как результат запись о трансакции не стирается и не подлежит изменениям. Данная специфика позволяет обеспечить высокую степень прозрачности, поскольку каждый участник имеет полную прослеживаемую запись каждой сделки, содержащейся в Blockchain.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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