Медиаправо

Частная практика
Рисковое производство
Как адвокатам минимизировать риски уголовного преследования за дела клиентов
В последнее время все чаще появляются сообщения о проведении обысков у адвокатов в рамках уголовных производств в отношении их клиентов. Случается, что адвокатов даже пытаются уведомить о подозрении в совершении уголовных преступлений как раз в связи с их профессиональной деятельностью. При этом, как представляется, цель может быть двоякой: формирование доказательственной базы за счет сведений, содержащихся в адвокатском досье, либо «выведение» неугодного адвоката из процесса. Само адвокатское сообщество закономерно расценивает подобные ситуации как нарушение профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности. Справедливости ради отметим, что некоторые адвокаты сами «помогают» правоохранителям, выходя в своих взаимоотношениях с клиентами за рамки, установленные профильным законом и Правилами адвокатской этики.
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