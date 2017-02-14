Медиаправо

Сегодня 14 февраля 2017 года, 12:01

Частная практика

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Частная практика)

Рисковое производство

Как адвокатам минимизировать риски уголовного преследования за дела клиентов

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



В последнее время все чаще появляются сообщения о проведении обысков у адвокатов в рамках уголовных производств в отношении их клиентов. Случается, что адвокатов даже пытаются уведомить о подозрении в совершении уголовных преступлений как раз в связи с их профессиональной деятельностью. При этом, как представляется, цель может быть двоякой: формирование доказательственной базы за счет сведений, содержащихся в адвокатском досье, либо «выведение» неугодного адвоката из процесса. Само адвокатское сообщество закономерно расценивает подобные ситуации как нарушение профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности. Справедливости ради отметим, что некоторые адвокаты сами «помогают» правоохранителям, выходя в своих взаимоотношениях с клиентами за рамки, установленные профильным законом и Правилами адвокатской этики.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.