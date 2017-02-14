Медиаправо

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Неделя права

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Неделя права)

Зеленый свет

На прошлой неделе Высшая квалификационная комиссия судей Украины решала вопрос о допуске кандидатов на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда к квалификационному оцениванию по результатам специальной проверки. В первый день (6 февраля с.г.) были допущены 53 кандидата. Ни одного негативного решения вынесено не было, но материалы десятка кандидатов в судьи ВС пришлось отложить до выяснения дополнительных обстоятельств. Сумятицу в процесс внесло Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, отправившее свои ответы вечером в субботу — за день до старта процедуры допуска по результатам спецпроверки.

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