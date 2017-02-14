Медиаправо

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Неделя права

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Неделя права)

Рентное возмещение

6 февраля с.г. вынесено решение международного арбитражного трибунала ad hoc в деле по иску компании JKX Oil & Gas (Великобритания) к Украине, согласно которому государство должно компенсировать около 12 млн долл. США убытков, которые компания JKX Oil & Gas понесла из-за нарушения Украиной двустороннего договора с Великобританией о защите инвестиций. Отметим, что сумма исковых требований составляла по разным оценкам от 168 до 250 млн долл. США, то есть большинство исковых требований де-факто были отклонены.

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