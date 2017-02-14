Медиаправо

Сегодня 14 февраля 2017 года, 12:02

Неделя права

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Неделя права)

Ренейминг заседателей

В гражданском процессе народные заседатели переименованы в присяжных — Верховный Совет 9 февраля с.г. принял Закон Украины «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины (относительно рассмотрения дел с участием присяжных)» (Закон).

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