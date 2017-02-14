Медиаправо

Неделя права
Из адвокатов в судьи
7 февраля с.г. в ИА «ЛигаБизнесИнформ» состоялся круглый стол Ассоциации адвокатов Украины «Из адвокатов в судьи: миссия невыполнима?». Вице-президент ААУ Зоя Ярош подчеркнула, что процесс отбора адвокатов в судьи Верховного Суда уже начался и выявил как позитивные моменты, так и недостатки. По словам президента ААУ Олега Рачука, реформирование органов системы правосудия показало, что адвокатура не удостоилась надлежащего внимания. «Мы будем держать руку на пульсе и защищать интересы каждого адвоката», — пообещал г-н Рачук.
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