Медиаправо

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Неделя права

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Неделя права)

Из адвокатов в судьи

7 февраля с.г. в ИА «ЛигаБизнесИнформ» состоялся круглый стол Ассоциации адвокатов Украины «Из адвокатов в судьи: миссия невыполнима?». Вице-президент ААУ Зоя Ярош подчеркнула, что процесс отбора адвокатов в судьи Верховного Суда уже начался и выявил как позитивные моменты, так и недостатки. По словам президента ААУ Олега Рачука, реформирование органов системы правосудия показало, что адвокатура не удостоилась надлежащего внимания. «Мы будем держать руку на пульсе и защищать интересы каждого адвоката», — пообещал г-н Рачук.

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