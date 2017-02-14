Медиаправо

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Трудный путь
Эксперты обсудили проблемные вопросы трудовой миграции украинцев и пути их решения
8 февраля с.г. в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости состоялся симпозиум «Роль частных агентств занятости в обеспечении легального трудоустройства за рубежом». Инициаторами мероприятия выступила Государственная служба занятости.
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