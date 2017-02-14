Медиаправо

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№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Самое важное)

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Совет судей Украины снял с рассмотрения финансовые вопросы, ограничившись принятием организационных и кадровых решений

Февральское заседание Совета судей Украины обещало быть щедрым на принятые решения: еще бы, ведь в предварительной повестке на 10 февраля с.г. значилось десять вопросов. Правда, самые интересные темы члены высшего органа судейского самоуправления обсуждать не стали. Несколько заявленных в повестке дня вопросов было снято с рассмотрения. В их числе и вопрос сужения гарантий надлежащей оплаты труда, выплат в связи с выходом на пенсию и ограничения размера пожизненного содержания судей, судей в отставке.

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