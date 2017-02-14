Медиаправо

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№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Самое важное)

Обучены на успех

Все желающие стать частными исполнителями пройдут соответствующее обучение — Минюст о первых успехах конкурсного отбора

8 февраля с.г. в информационном агентстве «УКРИНФОРМ» состоялся пресс-брифинг заместителя министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергея Шкляра, посвященный актуальной проблематике — вопросам конкурсного отбора частных исполнителей. Как рассказал г-н Шкляр, с 26 декабря 2016 года продолжается прием документов на обучение от граждан, которые намерены стать частными исполнителями. Около 800 человек уже изъявили желание освоить новую профессию частных исполнителей. На данный момент все лица (726), подавшие документы на прохождение соответствующих курсов, были допущены к обучению. Из числа желающих получить знания в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов и работать в качестве частных исполнителей большинство — 52 % — составили государственные исполнители, а количество адвокатов и арбитражных управляющих незначительно (всего 3 % и 2 % соответственно).

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