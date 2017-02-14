Медиаправо

Сегодня 14 февраля 2017 года, 12:02

Рабочий график

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

0900 ПАРТНЕРСТВО КИЕВ: В рамках проекта RI-LINKS2UA Министерство образования и науки Украины организовывает круглый стол по вопросам государственно-частного партнерства и совместных технологических инициатив. Планируется презентация соответствующих инициатив правительства Украины и концепции дальнейшего расширения участия государственных и частных субъектов в программах совместного государственного и частного сотрудничества. Место проведения: кабинет 401, бульв. Тараса Шевченко, 16 1000 ЗАСЕДАНИЕ ВСП КИЕВ: Запланировано заседание Высшего совета правосудия. Планируется рассмотрение материалов относительно внесения представления Президенту Украины о назначении 24 судей на должности в местные суды. Также планируется рассмотрение материалов об увольнении шести судей на общих основаниях. Место проведения: ВСП, ул. Студенческая, 12а 1400 МЕДИЦИНА КИЕВ: Комитет Верховного Совета Украины по вопросам здравоохранения проведет круглый стол на тему «О состоянии и перспективах медицинского образования на Украине». Место проведения: кабинет 12, ул. Грушевского, 18/2 1430 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КИЕВ: Состоится презентация аналитического отчета о работе Государственной регуляторной службы Украины и публичное обсуждение результатов выполнения государственной регуляторной политики и дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности в 2016 году. Место проведения: ТПП Украины, ул. Большая Житомирская, 33

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