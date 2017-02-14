Медиаправо

Рабочий график
КАЛЕНДАРЬ на неделю
ВТОРНИК. 14 февраля
ПАРТНЕРСТВО
КИЕВ: В рамках проекта RI-LINKS2UA Министерство образования и науки Украины организовывает круглый стол по вопросам государственно-частного партнерства и совместных технологических инициатив. Планируется презентация соответствующих инициатив правительства Украины и концепции дальнейшего расширения участия государственных и частных субъектов в программах совместного государственного и частного сотрудничества.
Место проведения: кабинет 401, бульв. Тараса Шевченко, 16
ЗАСЕДАНИЕ ВСП
КИЕВ: Запланировано заседание Высшего совета правосудия. Планируется рассмотрение материалов относительно внесения представления Президенту Украины о назначении 24 судей на должности в местные суды. Также планируется рассмотрение материалов об увольнении шести судей на общих основаниях.
Место проведения: ВСП, ул. Студенческая, 12а
МЕДИЦИНА
КИЕВ: Комитет Верховного Совета Украины по вопросам здравоохранения проведет круглый стол на тему «О состоянии и перспективах медицинского образования на Украине».
Место проведения: кабинет 12, ул. Грушевского, 18/2
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КИЕВ: Состоится презентация аналитического отчета о работе Государственной регуляторной службы Украины и публичное обсуждение результатов выполнения государственной регуляторной политики и дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности в 2016 году.
Место проведения: ТПП Украины, ул. Большая Житомирская, 33
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
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