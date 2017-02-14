Медиаправо

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

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Анонимное тестирование

 

10-00-КИЕВ: Кандидаты в судьи Верховного Суда примут участие в первом «раунде» первого этапа квалификационного оценивания — анонимном письменном тестировании в рамках экзамена (второй «раунд» — выполнение практического задания — состоится 21 февраля с.г., во втором этапе — исследовании досье и собеседовании — будут участвовать кандидаты, показавшие успешные результаты в первом).

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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