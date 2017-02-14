Медиаправо

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Отрасли практики

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Отрасли практики)

Необходимая миру

«Участников Prayer Breakfast Day в этом году прежде всего интересовало, как будет развиваться внешняя политика США», — рассказывает Юлия Татик, президент АО «Всеукраинская ассоциация адвокатов»

Юлия Татик поделилась впечатлениями от участия в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне

В первый четверг февраля в столице Соединенных Штатов Америки традиционно проходит Национальный молитвенный завтрак (The National Prayer Breakfast Day) — международный форум, в котором в обязательном порядке принимает участие президент США. Среди приглашенных — политические, общественные, религиозные деятели со всего мира, всего около 3500 гостей. О ключевых акцентах Prayer Breakfast Day 2017, а также о том, чем это мероприятие интересно украинским юристам, «Юридической практике» рассказала член украинской делегации Юлия Татик, президент адвокатского объединения «Всеукраинская ассоциация адвокатов».

— В этом году традиционный в общем-то Национальный молитвенный завтрак в США привлек повышенное внимание. Почему так?

— В Вашингтоне прошел уже 65-й Национальный молитвенный завтрак. Это не одно мероприятие, а целый комплекс разнообразных встреч, рассчитанный на три дня: помимо собственно завтрака, был международный обед, организовывались локальные встречи, которые проходили в отдельных «комнатах» — «европейской», «украинской» и т.д.

Внимание к Prayer Breakfast Day в этом году вызвано прежде всего тем, что это был первый завтрак, который посетил новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Участие в данном мероприятии приняли представители около 183 государств. Украинская делегация была одной из самых больших — порядка 75 приглашенных. В состав нашей делегации входили народные депутаты, политики, губернаторы областей, общественные деятели, экономисты, юристы, правозащитники, которые своими достижениями заслужили приглашение на завтрак американского президента.

— Какая тематика была основной на Prayer Breakfest Day в этом году?

— Всем было интересно, на чем акцентирует внимание президент Трамп, какую политику он будет выстраивать в своем государстве и как он будет относиться к другим странам, в частности к Украине.

Речь президента была непродолжительной. Перед ним выступил капеллан Сената Барри С. Блэк, и его выступление оказалось настолько эмоциональным, что потом даже Трампу выступать было сложно.

Говорил новоизбранный президент о том, что политика США, как и прежде, будет направлена на борьбу с терроризмом, это он подчеркнул особо. Каких-то других акцентов касательно внешней политики США на этом мероприятии г-н Трамп не сделал.

Естественно, все выступавшие молились — о мире, о том, чтобы Господь дал силу государству, дал силу новому президенту правильно выстроить политику в мире.

— Вопросы борьбы с терроризмом актуальны для Украины и наверняка вызвали интерес украинской делегации.

— Да. Была отдельная встреча в «украинской комнате» с американскими политиками. Членов делегации особо интересовало направление политики США. Все выступавшие сенаторы выразили уверенность в том, что США будут открыты в отношениях с Украиной, их политика будет направлена на поддержание мира и стабильности в нашем государстве. По этому поводу они высказали свое личное мнение и неоднократно это подчеркнули.

— С кем еще встречалась украинская делегация?

— Среди официальных докладчиков были только представители США. В ходе свободных встреч общались, естественно, со всеми. Это было познавательно.

— Что из прозвучавших идей было бы целесообразно внедрить на Украине?

— Prayer Breakfast Day — это достаточно специфическое мероприятие. Речь скорее может идти не о конкретных рецептах, а о возможности посмотреть глобально на процессы, происходящие в мире.

Сейчас у президента Трампа идет мощный штурм по всем направлениям. Они готовятся к реформам, точнее — уже их проводят. Было подчеркнуто, что с президентом работает группа адвокатов, которая подготавливает с учетом его позиции изменения в законы, по которым будет жить американское общество. Этот процесс очень отличается от нашего, где основная законотворческая работа сосредоточена в комитетах парламента. К слову, президент Трамп очень критически относится к тому, что было до него, и сейчас очень многие законы будут пересматриваться. Безусловно, интересно, что они делают и каким путем будут идти.

— Инициативы, звучавшие ранее относительно Украины, предоставления нашей стране помощи, также могут быть ревизованы?

— Этот вопрос обсуждался в «украинской комнате». Американские сенаторы говорили о том, что они будут всячески способствовать миру на Украине и выразили надежду, что новая администрация будет следовать политике поддержки нашего государства.

— Чем такое мероприятие, как молитвенный завтрак, интересно для практикующего украинского юриста?

— Подобные мероприятия дают возможность любому юристу пообщаться со своими коллегами из разных государств, причем не только с юристами, но и с правозащитниками, которые являются достаточно влиятельной силой как у нас, так и за рубежом. Интересен их опыт, интересно поделиться своим видением. Например, представители Сената США рассказывали о том, как у них организован законодательный процесс, как готовятся законы, как происходит голосование. Обсуждаемые темы, особенно в формате свободного общения, безусловно, заслуживают внимания.

— Ваши впечатления от Prayer Breakfast Day в целом? Если получите приглашение посетить его еще раз, согласитесь?

— Это мероприятие того стоит, скажу вам откровенно. Ты знакомишься с коллегами со всего мира, делишься опытом, получаешь новые знания. Менталитет у участников совершенно другой. Они мыслят иначе, их взгляды на какие-то специфические вопросы, например, в юриспруденции, кардинально отличаются от принятых у нас. Им интересно слушать нас, нам же интересны их подходы, в том числе в организации реформ. Сейчас у президента Трампа акцентируется внимание именно на том, что, меняя законы, можно достичь всего. Интересно наблюдать, что будет сделано в ближайший год, насколько эффективно поработают президентские юристы, будет ли поддержка конгресса США.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,

«Юридическая практика»)