Медиаправо

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Акцент

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Акцент)

Порок в своем отечестве

Парламентская версия создания в нашем государстве автономной вертикали антикоррупционных судов содержит много изъянов и рисков

Все тайное становится явным, но иногда, наверное, лучше жить в неведении, чем узнать правду, которая окажется горькой. Так было в случае с созданием нового Высшего антикоррупционного суда (ВАС), с дебютом которого на судейском Олимпе отечественные реформаторы не торопились по ряду причин. Во-первых, ни для кого не секрет, что сама идея антикоррупционного суда была очень сырой: соответствующие предписания в новом профильном судейском законе появились спонтанно и стали своеобразной данью политическому компромиссу, ­достигнутому по конституционным изменениям в части правосудия. Во-вторых, у судебных реформаторов есть определенный график приоритетных задач по реализации концептуальных законодательных новаций (скажем, в обозримом будущем это внесение в процессуальное законодательство комплексных изменений, необходимых для работы нового Верховного Суда), к которым создание ВАС не относится. Сразу оговоримся, что под судебными реформаторами мы имеем в виду экспертов Конституционной комиссии и Совета по вопросам судебной реформы, где в последнее время, собственно, и рождались все значимые инициативы относительно усовершенствования законодательного регулирования правосудия и смежных правовых институтов.

Но, похоже, парламентарии ре­ши­ли внести свою лепту в распланированную кампанию по судебному реформированию и стали форсировать процесс создания нормотворческого фундамента для деятельности ВАС. 1 февраля с.г. в Верховном Совете Украины был зарегистрирован проект закона «Об антикоррупционных судах» № 6011, инициированный группой народных депутатов, в числе которых главный законодатель антикоррупционной моды в здании под куполом — председатель профильного парламентского комитета Егор Соболев, и вице-спикер парламента Оксана Сыроид. К слову, г-жа Сыроид входит в состав двух ключевых органов — генераторов реформенных идей (Конституционной комиссии и Совета по вопросам судебной реформы), но, судя по предложенным в проекте законодательным новациям, можно смело утверждать, что местом их рождения точно не являются специальные экспертные институции, в данном случае — Совет по вопросам судебной реформы.

Специально для ВАС

Как следует из названия законопроекта — «Об антикоррупционных судах», ограничиваться нормами Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в частности главой 4 раздела ІІ и пунктом 16 заключительных и переходных положений, в которых содержится нормотворческий посыл относительно создания ВАС, инициаторы проекта № 6011 не стали. Более того, существующий люфт — «переходное» предписание о том, что ВАС создается и проведение конкурса на должности судей в этом суде объявляется в течение 12 месяцев со дня вступления в силу закона, который определяет специальные требования к судьям этого суда, — очевидно, авторами законопроекта был истолкован как предоставление абсолютного карт-бланша для создания нормотворческих ноу-хау в этой части. Наверное, поэтому законодательной инициативой предлагается создать не просто одну обитель Фемиды, а целую систему антикоррупционных судов, в которую, помимо ВАС, входит также «Антикоррупционная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда Украины». Примечательно, что в это название явно закралась ошибка, поскольку речь идет о новой наивысшей инстанции в системе судоустройства Украины — Верховном Суде (ВС), — которую только предстоит создать, а в проекте закона используется название ныне действующего Верховного Суда Украины, и в его составе, как известно, нет Кассационного уголовного суда.

Если говорить об алгоритме работы ВАС, то и в этой части парламентарии предложили отступить от установленных правил: предписаний части 1 статьи 31 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей о том, что высшие специализированные суды (напомним: помимо ВАС в отечественной судебной системе должен появиться еще один «новичок» — Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности) действуют как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел. В части 1 статьи 3 проекта закона и декларируется, что ВАС осуществляет правосудие в качестве суда первой инстанции по делам, подследственным Национальному антикоррупционному бюро Украины, в порядке, установленном процессуальным законом, но из дальнейшего текста законопроекта становится понятно, что структурное построение суда будет сложнее. Фактически вводится двухуровневая модель функционирования ВАС: в частности, в Суде создается два подразделения — палата следственных судей и апелляционная палата. Судьи первой осуществляют полномочия судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве в порядке, определенном процессуальным законом. При этом они не участвуют в рассмотрении дел по сути, а также в пересмотре в апелляционном порядке вынесенного ими определения. Вотчиной представителей апелляционной палаты будет пересмотр в апелляционном порядке определений этого суда, за исключением тех, которыми было завершено рассмотрение дела по сути. Кроме того, оговаривается, что Большая палата ВС в определенных процессуальным законом случаях пересматривает в кассационном порядке судебные решения ВАС, вступившие в законную силу.

Дальше — больше. Инициаторы создания антикоррупционных судов предлагают провести реконструкцию еще не созданного Верховного Суда. Так, для пересмотра приговоров и определений ВАС, которыми было завершено рассмотрение дела по сути, в структуре Кассационного уголовного суда ВС предлагается создать Антикоррупционную палату. На первый взгляд, в таком предложении нет ничего крамольного, поскольку профильный судейский закон подразумевает создание в каждом кассационном суде в структуре ВС судебных палат для рассмотрения отдельных категорий дел. Другой вопрос, что принятие решения о количестве и специализации таких судебных палат (если они не определены в законодательстве о судоустройстве и статусе судей) возлагается на собрания судей соответствующего кассационного суда. Кроме того, существует еще несколько принципиальных «но». Во-первых, законопроектом № 6011 предлагается предусмотреть возможность вливания в судейские ряды нового наивысшего суда не только адвокатов и ученых, имеющих соответствующий профессиональный стаж, но и лиц, проработавших на должности прокурора десять лет. Тем самым фактически устанавливаются особые требования для судей Антикоррупционной палаты Кассационного уголовного суда ВС, которые отличаются от общих квалификационных условий для занятия судейской должности в ВС, регламентированных на уровне профильного закона. Во-вторых, вводится абсолютно новая процедура дисциплинарного производства в отношении «антикоррупционных» судей: устанавливается, что Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открывает дисциплинарное дело в отношении указанных судей только после получения согласия (!) собрания судей ВАС или Антикоррупционной палаты соответственно. В-третьих, предусматривается целый ряд довольно спорных ноу-хау в механизмах кадрового отбора и назначения «антикоррупционных» судей (о них мы расскажем далее). И, наконец, в четвертых, для Антикоррупционной палаты вводится особая преференция — «административная автономия»: на судей этой палаты и работников ее аппарата не распространяется действие приказов и распоряжений Председателя ВС и председателя Кассационного уголовного суда.

Дефект присутствия

В проекте закона еще много фантастических (с точки зрения их реализации в рамках заявленной концепции) идей. Но удивляет даже не это, а то, что, несмотря на масштабные нововведения, которые предлагается реализовать в рамках специального закона, не подразумевается внесение сопутствующих коррективов в профильный закон, хотя часть 2 статьи 4 последнего гласит: изменения в этот закон могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей». Справедливости ради отметим, что законодатели нередко закрывают глаза на указанное правило, правда, в случае, когда речь идет о локальных изменениях. Но это не наш случай, ведь в проекте закона «Об антикоррупционных судах» предлагаются концептуальные новации, которые касаются вопросов судоустройства, как минимум в части создания нового автономного подразделения в составе ВС. Поэтому предоставление специальному закону, фактически создающему только специальные требования для судей ВАС, статуса главенствующего, выглядит не совсем логично. Так, авторы нормотворческой идеи об антикоррупционных судах ограничились лишь фразой о том, что Законы Украины «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия» применяются в вопросах, являющихся предметом регулирования Закона «Об антикоррупционных судах», в части, не противоречащей его положениям.

Риски реализации предложенной модели антикоррупционных судов очевидны, причем многие из них находятся в конституционной плоскости. Скажем, предложенная автономная вертикаль антикоррупционных судов (она будет реализована не только путем предоставления Антикоррупционной палате административной свободы действий, но и за счет особенностей судейского самоуправления, кадровых и дисциплинарных процедур, а также финансового обеспечения) может трактоваться как создание чрезвычайных и особенных судов. Следовательно, на такую конструкцию налагается конституционное табу: запрет, который содержится в положениях статьи 125 Основного Закона.

Кроме того, проектом закона № 6011 предлагается установить новые размеры должностных окладов: 75 минимальных заработных плат для судей ВАС и 94 «минималки» для судей Антикоррупционной палаты. Такое предложение не согласуется с предписаниями статьи 130 Конституции Украины о том, что размер вознаграждения судьи устанавливается законом о судоустройстве. Для сравнения: профильным судейским законом установлены другие базовые финансовые планки — с учетом последних изменений для судей высшего специализированного суда это 50 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (причем это максимальный уровень, который будет достигнут только в 2020 году, а в текущем году базовый оклад судей высшего спецсуда должен составлять 25 указанных минимумов), а для судей ВС — 75. Причем, согласно действующим законодательным правилам, судейское вознаграждение состоит не только из базового оклада, но и из целого ряда доплат (за выслугу лет, за научную степень и т.д.) и региональных коэффициентов, тогда как законопроектом № 6011 предложено ограничить судейское вознаграждение «антикоррупционных» судей только должностными окладами.

Говоря о рисках, нельзя не вспомнить еще об одном довольно оригинальном нормотворческом решении — предложенном порядке проведения отбора и назначения кадров в антикоррупционные суды. Для обеспечения проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей антикоррупционных судов (максимальный состав ВАС — 70 судей, а Антикоррупционной палаты — 30) и установления его результатов предлагается создать такой себе судейский аналог Центральной избирательной комиссии — Конкурсную комиссию. Она будет состоять из девяти человек, которых на паритетной основе (каждый по три) должны делегировать глава государства, парламент и министр юстиции. Последнему субъекту формирования Конкурсной комиссии выполнить свою кадровую миссию будет не так-то просто. Дело в том, что министру профильного ведомства нужно назначить трех членов Конкурсной комиссии на основании рекомендаций как минимум двух правительств государств или международных организаций, которые в течение последних двух лет предоставляли Украине международную техническую помощь в сфере борьбы с коррупцией.

Что касается полномочий ныне действующих органов, ответственных за формирование судейского корпуса — Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП), то их функции относительно кадров антикоррупционных судов сведены до церемониальных. ВККС не сможет отказать в утверждении результатов конкурса, установленных Конкурсной комиссией, а ВСП не сможет отказать во внесении Президенту соответствующего представления о назначении «антикоррупционного» судьи. Предложенный механизм проведения отбора и назначения кадров в антикоррупционные суды явно диссонирует с ключевым лозунгом нынешней кампании по судебному реформированию, который гласит: процедура формирования судейского корпуса должна быть максимально деполитизирована. Этот девиз, как известно, воплотился в изменениях Основного и профильного судейского законов, но проектом об антикоррупционных судах фактически нивелирован.

С учетом указанных изъянов и рисков перспектива реализации этой законодательной инициативы весьма туманна. Впрочем, помня о том, что в отечественном законотворчестве всегда есть место политической целесообразности, которая выражается в принятии популистских предложений невысокого нормотворческого качества для достижения консенсуса по ключевым изменениям, шансы у проекта № 6011 все же есть. Правда, в случае политического одобрения законопроекта перед судебными реформаторами будет стоять непростая задача — разобраться в предлагаемых нормотворческих хитросплетениях судебного рассмотрения «коррупционных» уголовных производств и создать для них соответствующую процессуальную основу.