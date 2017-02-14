Медиаправо

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Частная практика

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Частная практика)

Сила предупреждения

«Мы больше работаем над профилактикой возможных нарушений, чем над устранением последствий», — подчеркивает Ольга Лукьянова (группа компаний «Хенкель Украина»)

Ольга Лукьянова: «Наша задача — на любом этапе прохождения товара дать правильный анализ сложившейся ситуации, предложить решение, позволяющее достичь наилучшего результата»

О специфике юридической службы крупной международной корпорации, значении комплаенс-политик для ­бизнеса, а также об опыте сотрудничества с локальными внешними юридическими советниками «Юридической практике» рассказала Ольга Лукьянова, ­руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина».

— В Henkel юридическая служба объединена с комплаенсом. Насколько это распространенная практика? И в чем преимущества такой структуры?

— Такую конфигурацию нельзя назвать ни особо ­распространенной, ни уникальной. Компании идут по двум направлениям: комплаенс-служба либо объединяется с юридической, либо выделяется в самостоятельный отдел и живет своей жизнью.

При этом второй вариант может свидетельствовать о том, что у компании существуют огромные проблемы с комплаенсом. Если посмотреть на корпорации, ранее уличенные в коррупции, то для них жизненно важными стали разработка и внедрение полностью независимых структур, проводящих тотальную профилактику и контроль.

У нас при внедрении функции комплаенса сочли целесообразным привлечь людей, понимающих, что такое порядок и право (причем именно в такой последовательности). В большой компании это неизбежно: нельзя в одной стране вести себя так, а в другой — иначе. Процедуры более-менее унифицированы, хотя мы, безусловно, учитываем и национальную специфику каждой страны нашего присутствия. И, что интересно, внутренние правила компании зачастую более строгие, чем требования национального законодательства.

Мы приняли решение оставить функцию комплаенса в руках людей, понимающих, как соблюдать разнородные правила и объединять вещи, на первый взгляд несовместимые.

— Такой подход применяется лишь у нас или это обычная практика для всех государств, где присутствует Henkel?

— Это по всему миру, по всей вертикали. На уровне главного офиса еще есть структура, занимающаяся аудитом (раньше она относилась к финансовому подразделению, но сейчас также входит в комплаенс).

— Чего в вашей работе больше: юриспруденции или комплаенса? И можно ли вообще провести разграничение?

— Поначалу, конечно, была определенная путаница. Сейчас же мы сумели структурировать нашу работу таким образом, что она вся по сути стала комплаенсом: мы больше работаем над профилактикой, чем над устранением последствий. Лучше изначально сделать все так, чтобы в будущем не возникало спорных ситуаций. Предупреждение возможных нарушений критично важно. Так что в определенный момент оба направления нашей деятельности органически слились воедино.

— Исходя из опыта вашей компании, скажите, в чем заключаются особенности работы инхаус-юристов в трансграничном бизнесе?

— Мы не занимаемся чисто юридической деятельностью. Наша работа в большей мере имеет аналитико-логический характер и ориентирована на всестороннее сопровождение нашего товара на всех этапах его реализации. Мы не выделяем отдельно договорную, претензионную или исковую работу. У нас разграничение обязанностей идет по сегментам продукции, брендам: бытовая химия, косметика, клеящие технологии. Юрисконсульт сопровождает продукт с момента его захода на рынок и до момента productrecalls, если такой имеет место. Это и разработка этикетки, и рекламная компания. Мы также даем заключение относительно самой возможности присутствия товара на рынке, его «дружественного отношения» к потребителю и окружающей среде, последствий его использования, а в случае возникновения нештатных ситуаций — его вывоза или утилизации. Это полный цикл жизнедеятельности любого товара. При этом стандартная ежедневная работа без явной аналитической составляющей не относится к юридической функции. Например, таможенным оформлением и сертификацией у нас занимаются другие подразделения.

Нас, юрисконсультов международных корпораций, принято называть дженералистами, наша задача — на любом этапе прохождения товара дать правильный анализ сложившейся ситуации, предложить решение, позволяющее достичь наилучшего результата. Конечно, мы не на все руки мастера, но в случае необходимости можем воспользоваться помощью внешних юристов.

— Какие вопросы требуют привлечения внешней юридической помощи на Украине?

— Я бы не стала утверждать, что есть вопросы, в которых привлечение внешних юристов обязательно. Обычной практикой является привлечение юридической фирмы для сопровождения M&A-трансакции, особенной глобальной. Мы, безусловно, знаем, что и как надо сделать, но внешние консультанты имеют более релевантный опыт, наработанный в большом количестве сделок. И их участие в проекте экономит компании время и деньги. Как правило, в трансграничном M&A выбирается одна юрфирма из списка глобальных консультантов Henkel, и уже онавыбирает локальных советников в каждой юрисдикции.

В остальных же случаях решение о необходимости привлечения юристов принимается на местах. И мы сейчас избирательно подходим к привлечению юрфирм. Если я понимаю, что мы можем справиться своими силами, я не буду тратить средства. Но обязательно возьму внешних юристов в проект, где это действительно необходимо (например, для сопровождения судебного спора). У нас очень много внутренней работы, а суды — это неизбежная беготня, из-за пятиминутного судебного заседания можно потратить целый день. Более того, в судебных кейсах очень важно другое мнение, и зачастую именно в споре с нашими внешними юрсоветниками мы находили нетривиальные решения, что было бы невозможным, если бы мы работали по отдельности.

— Есть ли в Henkel отдельный стандарт, разработанный для привлечения внешних юридических советников?

— Да, у нас есть политика, описывающая требования к юридической фирме, которая становится нашим постоянным партнером. Эти требования общие для всех стран. Среди прочего учитываются специализация, наличие в штате фирмы определенного количества старших юристов с опытом работы. Юрсоветники также должны владеть иностранными языками, ведь к ним может обратиться любой юрист корпорации, не только из местного представительства. Помимо формальных требований значение имеет и мнение локальных штатных юрисконсультов — мы все же лучше знаем местный юррынок, нежели руководители из штаб-квартиры корпорации.

— С юрфирмами вы сотрудничаете на постоянной основе?

— У нас есть постоянный партнер. Но также есть ряд юрфирм, с кем мы сотрудничаем по отдельным вопросам, в которых наш основной юрсоветник не специализируется. Он, конечно, справится с задачей, но это будет не столь быстро и эффективно. Лучше работать с основной юрфирмой по вопросам, в которых она действительно лидер и справляется блестяще. C другой стороны, есть отличные юрфирмы, которым мне сейчас дать просто нечего. так что многовекторность допускается. И в этом вопросе есть понимание со стороны штаб-квартиры, поскольку такой подход принесет для компании наилучший результат.

— Насколько вы автономны в вопросах привлечения внешних юристов?

— Сейчас решение, как правило, принимаю самостоятельно. Естественно, это не исключает наличия контроля. И если в бюджете не предусмотрены определенные расходы на юридическое сопровождение, то необходимо убедить менеджмент в необходимости потратить определенную сумму для достижения лучшего результата для компании.

— Если посмотреть с другой стороны: чем ваша компания интересна юрфирмам?

— У нас есть нестандартный опыт и нестандартные для украинского рынка запросы. К примеру, мало кто на Украине имеет опыт работы по вопросам недобросовестной конкуренции в рекламе. Также не наработана практика по возвратам, более того — по отзыву целой партии товара. Много нестандартных вопросов есть в сфере интеллектуальной собственности. Или возьмем комплаенс — крайне небольшое количество украинских юристов действительно владеют этой темой.

Так что мы привносим на украинский рынок определенный западный опыт, причем не только сугубо практические юридические знания, но и стандарты работы с клиентами, навыки управления проектами. Например, меня не интересует многостраничный меморандум (с подробным дисклеймером о том, что фирма не несет ответственности за результат ввиду изменчивости законодательства), мне нужны реальные варианты решения проблемы. Мы заинтересованы не в победе любой ценой, а в достижении ситуации, которая позволит компании в дальнейшем не иметь спорных вопросов ни с государством, ни с контрагентами. Подобные стандарты предоставления юруслуг мы стараемся донести до украинских юрфирм. И взаимный обмен информацией происходит достаточно интенсивно.

— Насколько украинские юрфирмы восприимчивы к новшествам? Готовы ли они адаптироваться к запросам клиентов?

— Украинский юрбизнес развивается, это видно. Многие юрфирмы готовы адаптироваться. Они понимают, что клиент всегда прав, и подстраиваются под его запросы. И именно юрфирмы, работающие по западным стандартам, стоят на первых местах в shortlist международных корпораций.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,

«Юридическая практика»)