Таможенное право

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Документы и аналитика

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Документы и аналитика)

МКАСимальное ускорение

Преодоление новых вызовов позволит МКАС при ТПП Украины повышать свою репутацию молодой, но эффективной и стремительно развивающейся арбитражной площадки

Олег Подцерковный

Специально для «Юридической практики»



Несмотря на стабильную и последовательную 25-летнюю работу Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины (МКАС при ТПП Украины), возникают вопросы дальнейшего его развития в условиях судебной реформы и динамики развития международных коммерческих арбитражей.

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