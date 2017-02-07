Таможенное право

Документы и аналитика
МКАСимальное ускорение
Преодоление новых вызовов позволит МКАС при ТПП Украины повышать свою репутацию молодой, но эффективной и стремительно развивающейся арбитражной площадки
Несмотря на стабильную и последовательную 25-летнюю работу Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины (МКАС при ТПП Украины), возникают вопросы дальнейшего его развития в условиях судебной реформы и динамики развития международных коммерческих арбитражей.
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