Таможенное право

Судебная практика
ВХСУ удовлетворил заявление компании IPSEN PHARMA S.A.S об обеспечении иска
31 января с.г. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил заявление компании IPSEN PHARMA S.A.S (Франция) об обеспечении иска в деле по иску компании к ГСИС Украины, ООО «О.Д. Пролисок» (Киевская область) о признании недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг «СМЕКТОВІТ». Иск мотивирован тем, что знак не соответствует условиям предоставления правовой охраны. В рамках иска IPSEN PHARMA S.A.S заявила ходатайство об обеспечении иска путем запрета Службе вносить любые изменения в реестр на знаки для товаров и услуг относительно передачи исключительных имущественных ІР-прав на знак другим лицам и др. Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали. ВХСУ отменил решения нижестоящих судов и удовлетворил исковое заявление компании. Суд установил, что в силу объективных обстоятельств существует вероятность передачи «О.Д. Пролисок» прав на знак в пользу третьих лиц или отказа владельца свидетельства, что приведет к необходимости привлечения к участию в деле лиц, прав и интересов которых касается решение данного спора, невозможности исполнения решения суда в случае удовлетворения иска в связи с наличием новых владельцев торговой марки, а также может обусловить необходимость обращения истца с другими исками для защиты его нарушенных прав.
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