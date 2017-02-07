Таможенное право

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Судебная практика

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Судебная практика)

ВХСУ удовлетворил заявление компании IPSEN PHARMA S.A.S об обеспечении иска

31 января с.г. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил заявление компании IPSEN PHARMA S.A.S (Франция) об обеспечении иска в деле по иску компании к ГСИС Украины, ООО «О.Д. Пролисок» (Киевская область) о признании недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг «СМЕКТОВІТ». Иск мотивирован тем, что знак не соответствует условиям предоставления правовой охраны. В рамках иска IPSEN PHARMA S.A.S заявила ходатайство об обеспечении иска путем запрета Службе вносить любые изменения в реестр на знаки для товаров и услуг относительно передачи исключительных имущественных ІР-прав на знак другим лицам и др. Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали. ВХСУ отменил решения нижестоящих судов и удовлетворил исковое заявление компании. Суд установил, что в силу объективных обстоятельств существует вероятность передачи «О.Д. Пролисок» прав на знак в пользу третьих лиц или отказа владельца свидетельства, что приведет к необходимости привлечения к участию в деле лиц, прав и интересов которых касается решение данного спора, невозможности исполнения решения суда в случае удовлетворения иска в связи с наличием новых владельцев торговой марки, а также может обусловить необходимость обращения истца с другими исками для защиты его нарушенных прав.

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