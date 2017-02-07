Таможенное право

Судебная практика
Запрет действует
Применение мер обеспечения иска — заветное желание любого истца, поскольку позволяет обезопасить предмет спора от недружественных действий и проблем, связанных с его отчуждением третьим лицам еще на этапе судебного разбирательства. В случае если имущество не обременено залоговыми обязательствами, это первое, что будет предпринимать недобросовестный ответчик. Суды настороженно относятся к мерам обеспечения ввиду принципиальности вопроса, а поскольку отказ в их применении обжалованию не подлежит, это делает невмешательство более безопасным вариантом с точки зрения персональной судейской статистики.
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