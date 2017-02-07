Таможенное право

Судебная практика
Препятствий нет
Коммунальное предприятие «О» обратилось с иском к физлицу-предпринимателю о взыскании более 110 тыс. грн. Суд первой инстанции иск удовлетворил частично — взыскал в пользу истца пятикратный размер платы за использование объектов благоустройства не по целевому назначению без заключения договора. Суд апелляционной инстанции приостановил производство по делу до рассмотрения другим судом связанного дела.
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