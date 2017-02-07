Таможенное право

Судебная практика
Тождество правосудия
Несоответствие судьи даже одному из критериев квалифоценивания исключает подтверждение возможности осуществления им правосудия в суде — ВАСУ
Процедура первичного квалификационного оценивания судей уже в прошлом, но Высший административный суд Украины (ВАСУ) продолжает рассматривать иски судей, которых результаты оценивания не устроили. ВАСУ генерирует практику, которая может пригодиться и в дальнейшем, ведь процедуру квалификационного оценивания пока никто не отменял.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: