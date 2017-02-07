Таможенное право

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Судебная практика

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Судебная практика)

Сборная позиция

ВСУ разъяснил, должна ли полиция уплачивать судебный сбор при обжаловании решения по делу об обжаловании постановления о привлечении к административной ответственности

Анатолий Гвоздецкий

«Юридическая практика»



Споры об обжаловании водителями постановлений о привлечении к административной ответственности за административное правонарушение, а именно — за нарушение Правил дорожного движения, можно отнести к одной из распространенных для Украины категорий дел, рассматриваемых местными судами как административными. И, как правило, рассмотрение таких дел не заканчивается в суде первой инстанции, после того как Конституционный Суд Украины (КСУ) решением от 8 апреля 2015 года № 3-рп/2015 признал не соответствующим Конституции Украины положение Кодекса административного судопроизводства Украины, предусматривающее окончательность судебного решения местного суда по делам об обжаловании решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий относительно привлечения к административной ответственности.

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