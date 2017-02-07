Таможенное право

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Государство и юристы

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Государство и юристы)

Штрафной удар

Великобритания приложила существенные усилия в борьбе с уклонением от уплаты налогов, введя штрафные санкции для налоговых консультантов

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



Противодействие размыванию налоговой базы и ужесточение правил в этой сфере на протяжении последних лет стали мировыми трендами. Большинство требований направлены на создание «честных правил» ведения хозяйственной деятельности, увеличение роли налоговых органов и, как следствие, на увеличение доходов бюджета.

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