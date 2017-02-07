Таможенное право

Сегодня 07 февраля 2017 года, 13:17

Государство и юристы

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Государство и юристы)

Браво законодательной инициативе

Парламентарии предложили внедрить новый институт адвокации — создать механизм публичного одобрения, лоббирования и создания законодательных инициатив

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



В отечественном законотворческом лексиконе вскоре может появиться и прочно укорениться новый термин «адвокаси». «Это деятельность субъекта адвокационной деятельности, направленная на поддержку принятия, изменения или отмены законов, других нормативно-правовых актов, формирование их проектов, органами государственной власти и местного самоуправления, другими субъектами властных полномочий Украины, их должностными и служебными лицами, а также депутатами всех уровней» — так раскрывают это понятие авторы законопроекта № 5661, направленного на закрепление на законодательном уровне функционирования в нашей стране нового института публичной адвокации. Данной законодательной инициативой, как отмечается в пояснительной записке к ней, предлагается ввести на Украине мягкую модель регулирования деятельности в сфере адвокаси: она предоставляет достаточную автономию участникам процесса, возлагая на них только обязанности по раскрытию информации о своей деятельности и полагаясь на механизмы саморегулирования.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.