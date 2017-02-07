Таможенное право

Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 февраля 2017 года, 13:17

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Государство и юристы

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Государство и юристы)

Браво законодательной инициативе

Парламентарии предложили внедрить новый институт адвокации — создать механизм публичного одобрения, лоббирования и создания законодательных инициатив

Ольга Кириенко
«Юридическая практика»

В отечественном законотворческом лексиконе вскоре может появиться и прочно укорениться новый термин «адвокаси». «Это деятельность субъекта адвокационной деятельности, направленная на поддержку принятия, изменения или отмены законов, других нормативно-правовых актов, формирование их проектов, органами государственной власти и местного самоуправления, другими субъектами властных полномочий Украины, их должностными и служебными лицами, а также депутатами всех уровней» — так раскрывают это понятие авторы законопроекта № 5661, направленного на закрепление на законодательном уровне функционирования в нашей стране нового института публичной адвокации. Данной законодательной инициативой, как отмечается в пояснительной записке к ней, предлагается ввести на Украине мягкую модель регулирования деятельности в сфере адвокаси: она предоставляет достаточную автономию участникам процесса, возлагая на них только обязанности по раскрытию информации о своей деятельности и полагаясь на механизмы саморегулирования.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.

 

Вернуться на главную страницу
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter


№ 6 (998) от 07/02/17 Текущий номер

Таможенное право

№ 6 (998)
Документы и аналитика

МКАСимальное ускорение

Судебная практика

Тождество правосудия

Тема номера:

Блок-пост

Частная практика

Обстановка по требованию

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

Когда выбрал для себя профессию юриста.

Когда у газеты появилась электронная версия.

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

Точно уже не помню.

Вообще не читаю.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
    Antika
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации  «Новая генерация года»

VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа

«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом