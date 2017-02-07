Сегодня 07 февраля 2017 года, 13:17

Тема номера: Таможенное право

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Тема номера: Таможенное право)

Блок-пост

Практика ВАСУ по таможенным вопросам за 2016 год в основном концентрировалась на трех больших блоках: таможенной стоимости, классификации и стране происхождения

Иван Шинкаренко ,

Виктория Шевченко

Специально для «Юридической практики»



Прошлогодняя судебная практика Высшего административного суда Украины (ВАСУ) в таможенных делах, как обычно, в основном концентрировалась на трех больших блоках, а именно: на таможенной стоимости, классификации и стране происхождения.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.