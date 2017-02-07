Тема номера: Таможенное право
Блок-пост
Практика ВАСУ по таможенным вопросам за 2016 год в основном концентрировалась на трех больших блоках: таможенной стоимости, классификации и стране происхождения
Виктория Шевченко
Прошлогодняя судебная практика Высшего административного суда Украины (ВАСУ) в таможенных делах, как обычно, в основном концентрировалась на трех больших блоках, а именно: на таможенной стоимости, классификации и стране происхождения.
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