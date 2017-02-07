Таможенное право

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Частная практика

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Частная практика)

ЮФ Sayenko Kharenko – советник в связи с получением разрешения АМКУ на приобретение EMC компанией Dell

 

Команда практики антимонопольного права ЮФ Sayenko Kharenko выступила юридическим советником по вопросам получения разрешения Антимонопольного комитета Украины на приобретение компанией Denali Holding Inc корпорации EMC Corporation. Сделка стоимостью 60 млрд долл. США стала крупнейшей в истории ИТ-отрасли. В результате трансакции на рынке появилась крупнейшая в мире частная ИТ-компания.

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