Сегодня 07 февраля 2017 года, 13:18

Тема номера: Таможенное право

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Тема номера: Таможенное право)

Мерное соглашение

Соглашение об ассоциации временно упростило для Украины процедуру применения специальных мер относительно легковых автомобилей из ЕС, однако неизвестно, воспользуется ли МЭРТ таким «бонусом»

Олеся Кривецкая ,

Андрей Пилипенко

Специально для «Юридической практики»



28 декабря 2016 года Кабинет Министров Украины (КМУ) утвердил Порядок применения специальных мер относительно импорта легковых автомобилей из стран ЕС (Порядок). При этом документ был принят без обсуждения на заседании КМУ, а его текст до сих пор не опубликован. Порядок был разработан Министерством экономического развития и торговли Украины (Минэкономразвития) на основании статьи 44 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (Соглашение об ассоциации).

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.