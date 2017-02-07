Тема номера: Таможенное право
Танковая атака
Флекситанки не являются упаковкой в понимании Стамбульской конвенции, а значит, обладают правом на временный ввоз с полным освобождением от таможенных платежей
Как известно, основным международным договором, регулирующим вопросы временного ввоза, является Конвенция о временном ввозе, подписанная 26 июня 1990 года (Стамбульская конвенция). Украина присоединилась к Стамбульской конвенции в марте 2004 года (Закон Украины № 1661-IV от 24 марта 2004 года), а ссылки на Конвенцию были включены в главу 18 «Временный ввоз» Таможенного кодекса (ТК) Украины 2012 года.
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