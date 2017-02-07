Сегодня 07 февраля 2017 года, 13:17

Тема номера: Таможенное право

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Тема номера: Таможенное право)

Танковая атака

Флекситанки не являются упаковкой в понимании Стамбульской конвенции, а значит, обладают правом на временный ввоз с полным освобождением от таможенных платежей

Артем Волков

Специально для «Юридической практики»



Как известно, основным международным договором, регулирующим вопросы временного ввоза, является Конвенция о временном ввозе, подписанная 26 июня 1990 года (Стамбульская конвенция). Украина присоединилась к Стамбульской конвенции в марте 2004 года (Закон Украины № 1661-IV от 24 марта 2004 года), а ссылки на Конвенцию были включены в главу 18 «Временный ввоз» Таможенного кодекса (ТК) Украины 2012 года.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.