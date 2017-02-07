Таможенное право

Отрасли практики
Адекватное проведение
Учет антимонопольных рисков — один из ключевых моментов, который следует предусматривать при проведении due diligence покупаемого бизнеса
В условиях современного ведения бизнеса практически любая сделка предполагает проведение due diligence. Глубина его проведения зависит от предмета потенциальной покупки и пожеланий покупателя. Безусловно, due diligence «пустого» земельного участка не составит труда даже для начинающего юриста. Но представьте, что объектом приобретения выступает аграрный бизнес, который зарегистрирован в нашей стране в далекие девяностые, его собственники неоднократно менялись, в том числе и в порядке наследования, много имущества государственной/коммунальной собственности находится у него в аренде, а вишенкой на всем этом торте выступает покупатель — крупная иностранная компания, которая только пытается выйти на рынок нашей страны. Если актив интересен покупателю, а риски, связанные с приобретением, не являются критическими, необходимо отработать правильный алгоритм действий и осуществить контроль над закрытием сделки.
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