Таможенное право

Сегодня 07 февраля 2017 года, 13:18

Отрасли практики

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Отрасли практики)

Адекватное проведение

Учет антимонопольных рисков — один из ключевых моментов, который следует предусматривать при проведении due diligence покупаемого бизнеса

Олег Шевцов

Специально для «Юридической практики»



В условиях современного ведения бизнеса практически любая сделка предполагает проведение due diligence. Глубина его проведения зависит от предмета потенциальной покупки и пожеланий покупателя. Безусловно, due diligence «пустого» земельного участка не составит труда даже для начинающего юриста. Но представьте, что объектом приобретения выступает аграрный бизнес, который зарегистрирован в нашей стране в далекие девяностые, его собственники неоднократно менялись, в том числе и в порядке наследования, много имущества государственной/коммунальной собственности находится у него в аренде, а вишенкой на всем этом торте выступает покупатель — крупная иностранная компания, которая только пытается выйти на рынок нашей страны. Если актив интересен покупателю, а риски, связанные с приобретением, не являются критическими, необходимо отработать правильный алгоритм действий и осуществить контроль над закрытием сделки.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.