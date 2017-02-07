Таможенное право

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Отрасли практики

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Отрасли практики)

Первичный клад

Хотя первичные документы формально потеряли статус подтверждающих хозяйственные операции, они сохраняют свою ценность для фиксации последних в бухучете

Елена Трегубова

Специально для «Юридической практики»



С 3 ян­ва­ря 2017 года вступили в силу изменения в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (Закон о бухучете) в соответствии с Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг» от 3 ноября 2016 года № 1724-VІІ. Указанные изменения упрощают процесс документирования хозопераций, изменяют роль первичных документов и сокращают требования к ним. Хотя такие изменения были призваны в первую очередь облегчить жизнь экспортерам, они распространяют свое действие не только на них, но и на все остальные предприятия. Рассмотрим детальнее, какие последствия могут иметь указанные изменения на практике.

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