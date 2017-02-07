Таможенное право

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Частная практика

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Частная практика)

ЮФ Asters стала членом сети Energy Law Group

Юридическая фирма Asters стала эксклюзивным представителем от Украины в Energy Law Group (Группа энергетического права, ELG), крупнейшей сети юридических экспертов в области энергетики и природных ресурсов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

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