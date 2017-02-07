Таможенное право

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Частная практика

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Частная практика)

AVELLUM консультировала комитет держателей облигаций по вопросам долгосрочной долговой реструктуризации ДТЭК Энерго

Юридическая фирма AVELLUM выступила советником по вопросам украинского права для группы держателей облигаций, состоявшей из держателей приоритетных облигаций, выпущенных компанией DTEK Finance plc, в связи с долгосрочной реструктуризацией облигаций в рамках долгосрочной долговой реструктуризации группы ДТЭК Энерго.

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