Таможенное право

Частная практика
Обстановка по требованию
Какие требования молодые юристы предъявляют к юрфирме — потенциальному работодателю
«Не мы выбираем, нас выбирают», — все чаще говорят представители юрфирм, комментируя кадровую ситуацию на рынке юридических услуг. И все чаще это утверждение относится к молодым специалистам, мотивация и кадровые предпочтения которых сводятся к амбициозному «здесь и сейчас». Так что как бы парадоксально это ни звучало, на перенасыщенном кадровом рынке работодатели вынуждены конкурировать за перспективные кадры, иногда даже подстраиваясь под явно завышенные требования молодого поколения. «За действительно талантливых и перспективных специалистов приходится бороться, привлекая кандидатов все большим количеством преимуществ и бонусов, которые можно получить, работая в отдельно взятой компании», — отмечает Валентин Загария, управляющий партнер Spenser & Kauffmann.
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