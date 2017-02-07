Таможенное право

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Неделя права

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Неделя права)

Новые суды

1 февраля с.г. в Верховном Совете Украины был зарегистрирован долгожданный законопроект об антикоррупционных судах (проект № 6011). В соответствии с законопроектом систему антикоррупционных судов (входящих в единую систему судов Украины) составляют Высший антикоррупционный суд (ВАС) и Антикоррупционная палата кассационного уголовного суда Верховного Суда. ВАС, в частности, осуществляет правосудие как суд первой инстанции по делам, подследственным Национальному антикоррупционному бюро Украины, в порядке, установленном процессуальным законом. В состав ВАС входят не более 70 судей, в состав Антикоррупционной палаты — не менее 30 судей. Последняя наделяется «административной автономией». Так, согласно проекту, на судей палаты и работников аппарата не распространяется действие приказов и распоряжений Председателя Верховного Суда и председателя Кассационного уголовного суда. Судьи палаты не могут быть избраны в Большую Палату ВС, на должность Председателя ВС или на другие админдолжности. Судьей ВАС или Антикоррупционной палаты могут стать судьи, адвокаты, ученые и прокуроры, имеющие не менее десяти лет стажа.

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