Таможенное право

Неделя права
Угроза независимости
Председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко потребовала у председателя Государственной судебной администрации Украины (ГСА) Зеновия Холоднюка срочно отозвать письмо ГСА от 26 января c.г. № 11-662/17 о формировании штатных расписаний на 2017 год как угрожающее конституционным гарантиям независимости судей.
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