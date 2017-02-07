Таможенное право

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№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Самое важное)

Живое обобщение

Какой была профессиональная жизнь судов гражданской, уголовной и хозяйственной юрисдикций в 2016-м — ВССУ и ВХСУ презентовали обобщенные данные судебной статистики

Ольга Кириенко ,

Анатолий Гвоздецкий

«Юридическая практика»



3 февраля с.г. состоялись заседания пленумов двух кассационных инстанций — Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) и Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ), в ходе которых были подведены итоги деятельности судов соответствующих юрисдикций за прошлый год. Кроме статистических показателей работы обителей Фемиды, судейские коллективы двух высших инстанций проанализировали тенденции, которые наметились не только в динамике поступления и рассмотрения дел судами, но и в вопросах кадрового и финансового обеспечения судебной системы.

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