Таможенное право

Рабочий график
КАЛЕНДАРЬ на неделю
ВТОРНИК. 7 февраля
ДИСЦИПЛИНА СУДЕЙ
КИЕВ: Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий рассмотрит вопросы о привлечении шести судей к дисциплинарной ответственности.
Место проведения: ВККС, ул. Механизаторов, 9
СУДЕЙСКАЯ МИССИЯ
КИЕВ: Ассоциация адвокатов Украины организовывает круглый стол «Из адвокатов в судьи: миссия невыполнима?». Будут проанализированы правила отбора, требования к адвокатам, вопросы, касающиеся подтверждения адвокатского десятилетнего стажа, финансовых документов для подтверждения стажа, адвокатской тайны, дискриминации ученых и др.
Место проведения: ИА «ЛигаБизнесИнформ», ул. Т. Шамрыло, 23
СУДЕБНОЕ ДЕЛО
КИЕВ: После перерыва Судебная палата по административным делам Верховного Суда Украины рассмотрит дело по иску Екатерины Коваль, Инны Рафальской и др. к Высшему совету юстиции, при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика — члена ВСЮ Павла Гречковского, Национальной ассоциации адвокатов Украины в лице Совета адвокатов Украины о признании неправомерным бездействия и обязательстве осуществить определенные действия.
Место проведения: ВСУ, ул. П. Орлика, 8
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
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