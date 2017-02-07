Таможенное право

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Рабочий график

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

1000 ДИСЦИПЛИНА СУДЕЙ КИЕВ: Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий рассмотрит вопросы о привлечении шести судей к дисциплинарной ответственности. Место проведения: ВККС, ул. Механизаторов, 9 1030 СУДЕЙСКАЯ МИССИЯ КИЕВ: Ассоциация адвокатов Украины организовывает круглый стол «Из адвокатов в судьи: миссия невыполнима?». Будут проанализированы правила отбора, требования к адвокатам, вопросы, касающиеся подтверждения адвокатского десятилетнего стажа, финансовых документов для подтверждения стажа, адвокатской тайны, дискриминации ученых и др. Место проведения: ИА «ЛигаБизнесИнформ», ул. Т. Шамрыло, 23 1100 СУДЕБНОЕ ДЕЛО КИЕВ: После перерыва Судебная палата по административным делам Верховного Суда Украины рассмотрит дело по иску Екатерины Коваль, Инны Рафальской и др. к Высшему совету юстиции, при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика — члена ВСЮ Павла Гречковского, Национальной ассоциации адвокатов Украины в лице Совета адвокатов Украины о признании неправомерным бездействия и обязательстве осуществить определенные действия. Место проведения: ВСУ, ул. П. Орлика, 8

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