Таможенное право

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Анонс

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Анонс)

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Во что обойдется стабилизация банковской системы, кто и на каких условиях готов инвестировать в банковский сектор Украины, расскажут докладчики III Legal Banking Forum

Марина Бахолдина

«Юридическая практика»



Услышать ответы на все актуальные вопросы банковской сферы можно будет на III Legal Banking Forum

Legal Banking Forum — это концентрация юридической мысли в сфере банковского права. Третий год подряд «Юридическая практика» собирает под одной крышей банкиров, юристов, судей и представителей регулятора.

В этом году среди всех вопросов банковской сферы ключевым станет обсуждение стабилизации банковского сектора, а именно — конфигурация банковской системы после «очищения» и риски большой доли ­госбанков на рынке; «дело ПриватБанка» — последствия для государства; изменения регуляторного поля; реорганизация банков: появится ли шанс на выживание; влияние нового закона о финансовой реструктуризации на банковский сектор.

Кроме того, внимание участников III Legal Banking Forum будет обращено на: работу с проблемными активами, ключевые направления развития системы гарантирования вкладов, риски в банковском бизнесе, валютное регулирование и инвестирование в банковский сектор.

Впрочем, сейчас сами участники форума расскажут о самом интересном, что ожидает нас 21 февраля с.г. на III Legal Banking Forum.

Ключевые тенденции

Николай КОВАЛЬЧУК, старший партнер ЮК L.I.Group

Банковская система — это фактически стержневая отрасль экономики. Как и каждому участнику форума, мне в первую очередь хотелось бы услышать ответ на вопрос «Как вернуть доверие вкладчиков к украинским банкам и возобновить утраченные банками функции: кредитование и гарантированное сохранение вкладов?». Также хотелось бы услышать разные мнения, сопоставить противоположные взгляды на то, каким же образом можно реформировать банковский сектор, сделать его более эффективным, а значит, и способствовать структурным изменениям в экономике. Вопрос реформ сейчас вызывает много споров среди участников рынка. Для нас как компании, которая уже много лет сотрудничает с самыми крупными банками страны, это более чем актуально. Мы видим рынок изнутри, работаем над правовыми инициативами, которые могли бы способствовать реформам. Поэтому нам важно понимать настроения, интересы, позиции всех участников рынка.

Первая сессия, которую мы проведем совместно с учредителем «Финансового клуба» Русланом Черным, будет касаться ключевых тенденций в банковском секторе, где мы попытаемся получить ответ на вопрос: возможна ли его стабилизация в настоящее время? Надеюсь, участникам и гостям форума понравится такой формат модерации: согласно задумке организаторов, Руслану предстоит направлять дискуссию в область финансовых интересов участников рынка, я же сделаю акцент на более близкие мне юридические аспекты его функционирования. Не буду здесь перечислять темы, с которыми выступят докладчики — уважаемые государственные деятели и юристы, все это есть в программе форума. Темы достаточно актуальные, местами острые, и, надо полагать, нас ожидают интересные разносторонние обсуждения. Так что всех приглашаю принять активное участие и готовить вопросы спикерам.

Практическая ценность

Андрей АГАФОНОВ, начальник управления общеправового обеспечения и исковой работы юридического департамента ПАО «Диамантбанк»

ІІІ Legal Banking Forum — это важное мероприятие, которое будет нести как теоретическую, так и практическую ценность для сотрудников банков, адвокатов, юристов предприятий и юридических фирм.

Данный форум уже третий год подряд дает возможность обсудить актуальные вопросы и нововведения банковской сферы. Своими знаниями и опытом поделятся партнеры ведущих юридических фирм Украины, представители Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, банков, а также судьи.

Тема нашего выступления будет посвящена вопросам обжалования решений Национального банка Украины. Мы рассмотрим и обсудим целесообразность и эффективность применения тех или иных предусмотренных законодательством форм обжалования решений регулятора.

Актуальность выбранной темы подтверждается судебной практикой, анализу которой мы также уделим особое внимание, рассмотрим наиболее резонансные и спорные позиции за 2016 год.

Подобные мероприятия являются двигателем для законодательных изменений, способны улучшить взаимодействия между банками и контролирующими органами.

Комплексный анализ

Габриэл АСЛАНЯН, советник ЮФ Asters

Актуальность запланированного форума обусловлена важностью тем, которые будут обсуждаться в его рамках. В целом следует отметить комплексность вопросов, затрагиваемых на мероприятии: от «очищения» банковской системы до привлечения инвестиций и перехода ее к качественно новому состоянию — развитию.

С учетом растущей роли государства на рынке (имеется в виду, безусловно, недавняя национализация ПриватБанка) хотелось бы понимать, можно ли ожидать дальнейших «громких» дел в секторе или напряженность значительно снижена фактом перехода данного системного игрока под контроль государства. Исходя из масштаба мероприятия, предполагается открытый диалог представителей государственных институтов с другими его участниками.

Мероприятие будет полезно непосредственным участникам рынка, поскольку планирует осветить ­внедрение инновационного для Украины законодательства о финансовой реструктуризации, институте частных исполнителей и вопросы реформирования валютного регулирования. В рамках форума практикующим специалистам будет предоставлена возможность поделиться собственным опытом применения нового законодательства.

Обсуждение новелл

Сергей БЕНЕДИСЮК, руководитель практики корпоративного права и M&A юридической фирмы N&D

С 2014 года правила игры в банковской сфере существенно изменились. Применяется другой подход к широкому кругу вопросов, включая прозрачность структуры собственности банков, экономические нормативы, вопросы валютного контроля, и эти изменения коснулись как непосредственно банков, так и широкого круга их клиентов, а также инвесторов в банковский сектор.

В свете вышеуказанного Legal Banking Forum представляетcя прекрасной площадкой для профессионального обсуждения новелл и проблемных вопросов в сфере банковского регулирования, разработки практических походов к их решению, а также подготовки предложений относительно внесения изменений в нормативные акты.

Увлекательные дискуссии

Денис БУГАЙ, партнер, руководитель практики White-Collar Crime ЮК VB PARTNERS

Очень привлекает сбалансированность программы форума в части широкого представительства докладчиков: как государства в лице регуляторов рынка финансовых услуг, так и лучших консультантов страны данной сферы, представителей банков.

Также впечатляет размах данного мероприятия, насыщенность его тем.

Большой интерес вызывает идея проведения параллельных сессий, что позволит поговорить не только о глобальных вопросах, но и об отдельных аспектах правовой практики в банковской деятельности в современных условиях. Я рассчитываю на увлекательные дискуссии и занимательное общение с интересными людьми.

Лично мне очень интересен прогноз относительно практики применения нового закона о финансовой реструктуризации. Считаю, что правильное его использование достаточно серьезно снизит конфликтность и переведет в конструктивное русло отношения «заемщик — банк».

Новый субъект правоотношений

Сергей КРАЙЧИНСКИЙ, управляющий партнер ЮК «Тода групп»

В моем докладе, посвященном деятельности новых субъектов правоотношений — частных исполнителей, я обращу внимание на следующее. В рамках реформы системы исполнения решений разработан и вступил в силу ряд законов, подзаконных актов, новые редакции существующих правовых документов и т.д. Очевидно, что работа идет, и мы на финальной стадии проекта. Однако уже сейчас видна проблема доверия со стороны общества к данному нововведению. Один из основных вопросов, который стоит на повестке дня: насколько безопасен и контролирован данный путь?

В качестве существенного барьера на пути развития Украины как страны в целом стоит проблема неисполнения судебных решений. Поэтому государство просто вынуждено рано или поздно практически перейти к решению этой проблемы. Учитывая положительную практику большинства стран мира, которые уже имеют свою систему частных исполнителей в той или иной форме, мы имеем уникальную возможность максимально быстро и эффективно преодолеть наиболее сильные опасения нашего общества. При этом мы не «изобретаем велосипед», но продолжаем двигаться вперед.

Получение фидбека

Николай ЛИХАЧЕВ, советник Spenser & Kauffmann

Legal Banking Forum является поистине важным мероприятием для представителей банковского сектора Украины. Организаторам удается собрать в одном помещении представителей власти, банкиров, экспертов и создать им надлежащие условия для обмена мнениями. Поскольку форум проводится в конце февраля, участники имеют возможность обсудить результаты прошедшего года и поделиться впечатлениями от начатого.

2016 год был полон событий, которые требуют получения государственными органами фидбека от банкиров, а банкиры, в свою очередь, могут выразить отношение и высказать предложения относительно недавних новаций, узнать о планируемых шагах власти в области регулирования банковской системы. Среди резонансных тем на форуме однозначно будут подняты вопросы о национализации ПриватБанка, либерализации валютного контроля, противостоянии Национального банка судам Украины в разрезе отмены решений НБУ о признании банков неплатежеспособными, о новых моделях привлечения Фондом гарантирования вкладов физических лиц подрядчиков и, что стало уже традицией, о перспективах стабилизации банковского сектора Украины в текущем году.

Индикатор готовности

Олег МАЛИНЕВСКИЙ, партнер ЮК FCLEX

Формат, состав участников и тематика предстоящего III Legal Banking Forum позволяют рассматривать его в качестве главной всеукраинской дискуссионной площадки по юридической проблематике банковской сферы.

Уверен, что данное мероприятие станет индикатором того, насколько банковский рынок готов к формированию общей активной позиции по реформированию отрасли.

Имея честь выступить среди докладчиков данного мероприятия, постараюсь выйти за пределы существующих стереотипов и, опираясь на собственный многолетний опыт судебной практики как на стороне банков, так и на стороне заемщиков, озвучить идеи о том, как с помощью незначительных законодательных изменений можно кардинально улучшить процент возврата кредитов, в целом оживить ситуацию в банковском секторе, сделав ее прогнозируемой для заемщика, менее рискованной для кредитора и тем самым более привлекательной для инвестиций.

Последствия турбулентности

Алексей ХАРИТОНОВ, партнер судебной практики ЮФ ILF

Аннексия Российской Федерацией Автономной Республики Крым, война на Донбассе и затянувшийся экономический кризис негативным образом отразились на банковском рынке Украины и его участниках.

Банки, которые не смогли повысить ликвидность и организовать свою работу в условиях турбулентности, были национализированы или же выведены с рынка.

ІІІ юридический банковский форум — это прекрасная возможность для менеджмента ведущих банков Украины, представителей государственных органов и юристов обсудить актуальные вопросы стабилизации рынка, управления проблемными активами, минимизации рисков хозяйственной и организационной деятельности банков, инвестирования и валютного регулирования, а также поддержания и развития системы гарантирования вкладов.

Спикеры форума — представители НБУ, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, банкиры, судьи и адвокаты — непременно поделятся опытом решения указанных проблем, подкрепив свои доклады интересными кейсами из практики.

Значительные перемены

Роман ШПЕК, старший советник Альфа-Банка Украина, председатель совета НАБУ

За прошедший год в банковской системе Украины произошел ряд важнейших изменений. Перечислю пять наиболее значимых.

Во-первых, по всем крупным банкам внесена ясность: кто проводит докапитализацию, а кто вынужден покинуть рынок.

Во-вторых, резко ужесточен подход к оценке кредитных портфелей.

В-третьих, многие банки возвратились к прибыльной деятельности.

В-четвертых, экономика вернулась к росту и банки все больше смотрят в сторону роста кредитной активности.

В-пятых, государство теперь контролирует более половины банковской системы.

В то же время на рынке остается множество проблем, значительная часть которых имеют правовую природу. Не приняты многие законы, которых так ждало банковское сообщество, правовая защита кредитора остается очень слабой, есть множество претензий к работе судебной системы. Именно поэтому правовые аспекты банковского бизнеса на данный момент находятся в центре внимания финансового сообщества.

Разбор последствий

Андрей НИКИФОРОВ, советник, руководитель практики банковского и финансового права МЮФ Kinstellar

Банковский фо­рум, безусловно, яв­ляется отличной возможностью пообщаться с коллегами и обменяться впечатлениями о событиях на рынке, а также ожиданиями. А 2016 год был богат на события в банковской и финансовой сферах. Чего стоит смелая конвертация еврооблигаций ПриватБанка в его акции, которую новостной ресурс Bloomberg даже назвал примером для подражания. Жаль, что несмотря на этот шаг, государству все равно придется вложить до 116,8 млрд гривен в капитал банка.

Что касается ожиданий, то одно из них уже оправдалось — держатели еврооблигаций ПриватБанка подали иск в Лондонский суд международного арбитража (LCIA) с требованием о возмещении причиненного им ущерба. Пусть сумма этого иска несравнима с «разборками» с Газпромом и судебным процессом по «долгу Януковича», но осадок остается — к основной сумме и процентам по облигациям может вполне добавиться арбитражный сбор и гонорар юристов. Конвертация еврооблигаций ПриватБанка также может повлиять на спрос на суверенные бумаги в 2017 году и их купон. И недавнее более чем успешное размещение еврооблигаций «Кернела» не гарантирует суверену повод для спокойствия.